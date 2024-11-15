Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» приедет в Россию

В субботу, 16 ноября, в Москве состоится турнир по паделу. В нём поучаствуют многие известные личности из мира футбола. Так, например, в Россию приедет известный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро.

«Привет всем, это Фабио Каннаваро. Буду рад видеть вас на Winline LPL Cup 16 ноября. Мы скоро увидимся. Чао!» - сказал Каннаваро на видео организаторов турнира.

Фабио Каннаваро в 2006 году в составе сборной Италии стал чемпионом мира. Каннаваро тогда был капитаном «скуадры адзурры». Итальянцы в финале мундиаля обыграли Францию по пенальти после ничьей 1:1. В том году Каннаваро выиграл «Золотой мяч».