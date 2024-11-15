Максименко поведал о тренерских качествах Галактионова

Вратарь столичного «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос, чувствовал ли он в юношеской сборной России, что Михаил Галактионов будет тренировать в РПЛ.

Максименко признался, что в том возрасте еще особо ни о чем не задумывался, но при этом он не удивлен успеху Галактионова.

«Не удивлен, что он хорошо показал себя. Не знаю, как сейчас, но в юношеской команде упор делал на дисциплину. И на поле, и за его пределами», — цитирует Максименко «Чемпионат».

Напомним, с ноября 2022 года Галактионов возглавляет московский «Локомотив». По итогам первого круга текущего сезона РПЛ «железнодорожники» стали третьими в таблице, сумев набрать 34 очка в 15 турах.

23 ноября «Спартак» и «Локомотив» встретятся на футбольном поле в рамках 16-го тура чемпионата России, начало — в 18:00 по мск.