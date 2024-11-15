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Гольдман: «Уверен, Дзюба играл бы весной за «Локомотив», если бы не пункт в контракте»

15 Ноября 2024 • 16:52 Комментировать

Леонид Гольдман, который является представителем нападающего Артёма Дзюбы, высказался о нашумевшем интервью, в котором футболист резко раскритиковал представителей «Локомотива».

По словам Гольдмана, если бы руководители «Локомотива» честно сказали Дзюбе, что он не будет играть из-за решения клуба не оставлять его на следующий сезон, то сейчас футболист не давал бы таких резких комментариев. Более того, Гольдман уверен, что Дзюба играл бы, если бы в его контракте не было бы прописано автоматическое продление при определённых условиях.

«Мы ведь даже предложили отказаться от этого пункта продления. Но ситуация уже была запущена, маховик настолько закрутился, что, естественно, назад они отыграть ничего не могли. Хотя уверен: если бы этого пункта не было изначально, Артём бы выходил и играл всю весну», - цитирует Гольдмана Sport24.

Добавим, что с середины сентября 36-летний Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон». В восьми играх за этот клуб форвард забил два гола и отдал три голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Акрон Леонид Гольдман ещё теги
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