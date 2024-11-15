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Лучший голкипер РПЛ по числу сейвов в первом круге играет за «Пари НН»

15 Ноября 2024 • 16:50 Комментировать

Никита Медведев статистикой признан лучшим вратарём РПЛ по числу совершённых сейвов. У стража ворот «Пари НН» 20 спасений своих ворот, делится «Рустат».

На втором месте разместился вратарь последней команды РПЛ, «Оренбурга» Богдан Москвичёв. У него набралось 19 спасений ворот. Что любопытно, сыграл он на порядок меньше голкиперов из первой тройки рейтинга – всего 990 минут.

Третье место у ещё одного вратаря клуба-аутсайдера РПЛ в текущем сезоне - Гиорги Шелии. Голкипер грозненского «Ахмата» записал себе в актив 16 спасений ворот.

12 сейвов у Евгения Ставера из «Рубина». По 11 сейвов – у Андрея Лунёва («Динамо» Москва), Александра Максименко («Спартак») и Станислава Агкацева («Краснодар»).

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв Гиорги Шелия Никита Медведев Александр Максименко Станислав Агкацев Евгений Ставер Богдан Москвичёв ещё теги
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