Самедов: «Спартак» никогда не будет середняком»

Воспитанник «Спартака» Александр Самедов высказался о нынешнем уровне столичного клуба.

— «Спартак» никогда не будет середняком. Никогда. У «Спартака» могут быть взлеты и падения, но никогда клуб не будет середняком. «Спартак» — это большой клуб, — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Экс-футболист считает, что «Спартак» всегда будет серьезным раздражителем для соперников.

По итогам 15 туров «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича 28 зачетных баллов.

Следующим соперником «Спартака» в РПЛ станет «Локомотив» (23 ноября).