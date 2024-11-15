Глушаков: «Российский футбол не развивается»

Известный футболист Денис Глушаков высказался о российском футболе. По мнению бывшего капитана «Спартака», российский футбол сейчас не развивается, и нужно разобраться в причинах происходящего.

«Агенты – зло? Они бывают разные, но… Российский футбол не развивается – надо поковыряться и разобраться, почему так происходит. В нашем футболе нет развития»», - цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Стоит сказать, что российский футбол сейчас находится в изоляции. Из-за санкций со стороны УЕФА команды Российской премьер-лиги в настоящий момент не выступают в еврокубках.

Напомним, что в сентябре Денис Глушаков покинул «Химки». Вскоре после этого полузащитник начал выступать за ростовский СКА в Медиалиге.