Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим»

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал свои слова о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе.

Напомним, ранее Павлюченко назвал Дзюбу «псом вонючим».

— У нас с Артёмом дружеские, хорошие, теплые отношения всегда были и будут. Он прекрасно понимает, что это шутка — мы всегда так шутили друг над другом, — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Павлюченко подметил, что Дзюба никогда не обидится на него за подобные слова, ведь они хорошо дружат.

В текущем сезоне 36-летний Дзюба провел восемь в составе «Акрона», в которых отметился двумя забитыми голами и стал автором трех ассистов.