Прохина дисквалифицировали на два матча за оскорбление арбитра после игры

КДК РФС дисквалифицировал игрока обороны «Оренбурга» Данилу Прохина на два матча.

Инцидент, напомним, произошёл в конце встречи «Оренбурга» в гостях с махачкалинским «Динамо» в прошедшие выходные. В этом матче динамовцы победили – 2:1. Прохин уже после финального свистка получил удаление, как отмечается в протоколе – за нецензурную брань в адрес арбитра.

«Прохин по видеосвязи принял участие, сказал, что лично позвонил Левникову и извинился, признал неправомерное подведение», - поясняет телеканал «Матч ТВ».

«Оренбург» идёт на последнем месте турнирной таблицы РПЛ. Возглавляет команду с недавних пор Владимир Слишкович.