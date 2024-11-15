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Прохина дисквалифицировали на два матча за оскорбление арбитра после игры

15 Ноября 2024 • 16:23 Комментировать
Динамо Махачкала
2:1
Оренбург

КДК РФС дисквалифицировал игрока обороны «Оренбурга» Данилу Прохина на два матча.

Инцидент, напомним, произошёл в конце встречи «Оренбурга» в гостях с махачкалинским «Динамо» в прошедшие выходные. В этом матче динамовцы победили – 2:1. Прохин уже после финального свистка получил удаление, как отмечается в протоколе – за нецензурную брань в адрес арбитра.

«Прохин по видеосвязи принял участие, сказал, что лично позвонил Левникову и извинился, признал неправомерное подведение», - поясняет телеканал «Матч ТВ».

«Оренбург» идёт на последнем месте турнирной таблицы РПЛ. Возглавляет команду с недавних пор Владимир Слишкович.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Данила Прохин

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