Кривцов признался, что болел за «Спартак»

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос, за какие клубы болел в детстве.

«Наверное, по игре симпатизировал «Спартаку» и «Краснодару». Это было начало десятых годов. В «Спартаке» вспоминаю Ромуло, Веллитона, Макгиди», — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».

Кривцов выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил три мяча и оформил два ассиста.

По итогам 15 туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 37 очков. «Спартак» идет на пятой позиции, имея в своей копилке 28 баллов.