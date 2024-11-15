Максименко — о дисквалификации Литвинова: «Я был удивлён, скажем мягко»

Вратарь столичного «Спартака» Александр Максименко высказался о двухматчевой дисквалификации Руслана Литвинова.

Напомним, защитник «красно-белых» был дисквалифицирован за участие в драке в матче с ЦСКА (2:0).

«Я был удивлен, скажем мягко. Вообще вся команда удивилась. Мы думали, на одну игру дисквалифицируют», — приводит слова Максименко «Чемпионат».

Из-за дисквалификации Литвинов уже пропустил матч «Спартака» в РПЛ против «Акрона» (4:0), а также пропустит предстоящее дерби с «Локомотивом».

Встреча «Спартака» и «Локомотива» пройдет 23 ноября. Игра 16-го тура РПЛ должна будет стартовать в 18:00 по мск.