Наташа Королёва высказалась о матче «Динамо» - «Амкал»

В воскресенье состоится товарищеский матч между «Динамо» и «Амкалом». Приглашение на эту игру получила известная певица Наташа Королёва, которая является поклонницей «Динамо». Заслуженная артистка России дала комментарий о матче и процитировала строчки из своей песни «Дельфин и русалка».

«Что хочу сказать: «Амкал» и «Динамо», они, если честно, не пара, не пара, не пара. Наколдую на хорошую игру и яркое шоу в исполнении моего любимого «Динамо», чтобы болельщикам было интересно», - цитирует Королёву «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Динамо» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В пятнадцати прошедших турах команда набрала 30 очков.