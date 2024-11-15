Форвард московского «Спартака» Виллиан Жозе готов покинуть российский клуб.

Как стало известно Estadio Deportivo, 32-летний бразилец с большой долей вероятности покинет «Спартак» предстоящей зимой. По данным источника, Жозе не хочет в Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока.

При этом отмечается, что форвард готов расторгнуть контракт со «Спартаком» и вернуться в Бразилию, где со временем планирует завершить профессиональную карьеру.

Напомним, «Спартак» приобрел Жозе у «Бетиса» минувшим летом. В составе «красно-белых» нападающий забил один гол в 12 матчах с учетом всех турниров.