Максименко рассказал, как изменился в «Спартаке»

Вратарь столичного «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о своих изменениях за то время, что он провёл в основной команде «красно-белых».

«Мне кажется, стал спокойнее. Те же ошибки, о которых мы говорили. Со временем стал меньше себя накручивать», — приводит слова Максименко портал «Чемпионат».

Футболист признался, что даже не заметил того момента, когда он превратился из молодого, кому пихают, в того, кто сам может напихать.

В составе московского «Спартака» 26-летний Максименко провел 183 матча во всех турнирах, пропустил 209 голов и 60 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.