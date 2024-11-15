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Глушаков оценил работу Станковича в «Спартаке»

15 Ноября 2024 • 15:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился комментарием о работе Деяна Станковича на посту главного тренера команды.

— Сложно сказать. Двоякое впечатление от работы Деяна Станковича, есть хорошие матчи и плохие. Но так во всех командах в течение сезона, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

При этом Глушаков считает, что «Спартак» продолжает вести борьбу за чемпионство и Кубок.

На данный момент «Спартак» идет на пятой строчке в Российской премьер-лиге. В копилке «красно-белых» 28 зачетных баллов после 15 туров.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича примут у себя дома «Локомотив».

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