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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Митрюшкин выбрал между Россией и Европой

15 Ноября 2024 • 15:02 Комментировать

Вратарь Антон Митрюшкин, правами на которого владеет московский «Локомотив», дал комментарий насчет возможного возвращения в Европу. Ранее он выступал в Швейцарии и Германии.

«Если говорить о возвращении в европейский чемпионат, пока считаю и понимаю, что нужен здесь. Хочу быть в России», - цитирует 28-летнего голкипера «Чемпионат».

В текущем сезоне голкипер провел шесть поединков в Кубке России, в одном из которых отстоял на ноль. Срок действующего контракта между Митрюшкиным и «железнодорожниками» рассчитан до лета 2027 года. Трансферный ценник вратаря – 700 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Митрюшкин
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