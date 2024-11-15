Митрюшкин выбрал между Россией и Европой

Вратарь Антон Митрюшкин, правами на которого владеет московский «Локомотив», дал комментарий насчет возможного возвращения в Европу. Ранее он выступал в Швейцарии и Германии.

«Если говорить о возвращении в европейский чемпионат, пока считаю и понимаю, что нужен здесь. Хочу быть в России», - цитирует 28-летнего голкипера «Чемпионат».

В текущем сезоне голкипер провел шесть поединков в Кубке России, в одном из которых отстоял на ноль. Срок действующего контракта между Митрюшкиным и «железнодорожниками» рассчитан до лета 2027 года. Трансферный ценник вратаря – 700 тысяч евро.