«Нет обиды»: Титов отреагировал на слова Бонгонды

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда недавно заявил, что не знает, кто такой Егор Титов. Бывший капитан московской команды дал комментарий на этот счёт.

По словам Титова, он имеет право критиковать Бонгонду. Экс-игрок описал Тео как футболиста среднего уровня.

«Вижу, что Бонгонда футболист среднего уровня. Очень среднего. Приехал в «Спартак». Но ты хотя бы зайди в музей, узнай историю. А потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, кто такой Титов. Но у меня нет обиды», - цитирует Титова «РБ Спорт».

В сезоне 2024/2025 Тео Бонгонда провёл 18 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что после первого круга Российской премьер-лиги «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице.