Глушаков оценил игру Барко в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре аргентинского хавбека московского клуба Эсекьеля Барко.

— Барко хорошо начал в «Спартаке», но затем случился спад. Сейчас вроде возвращается на свой уровень, — приводит слова Глушакова портал «РБ Спорт».

При этом футболист заявил, что ему сложно кого-то выделить, так как Деян Станкович часто ротирует состав.

В составе «Спартака» 25-летний Барко принял участие в 18 встречах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и оформил шесть ассистов.

После 15 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 28 очков.