Самошников назвал два клуба из Европы, куда мог перейти

Игрок московского «Локомотива» Илья Самошников рассказал о том, какие у него были варианты продолжения карьеры в Европе.

«У меня был оффер от «Страсбурга». Еще был вариант с «Арминией», когда она вышла в Бундеслигу. Это я точно знаю, потому что напрямую общался с главным тренером», - передает слова футболиста пресс-служба «железнодорожников».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний защитник провел 14 поединков, забил четыре гола, сделал результативную передачу и получил пять желтых карточек.

Контракт Самошникова с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.