Жирков: Я не удивлюсь переходу Батракова в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков высказался о возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в стан «сине-бело-голубых».

По мнению Жиркова, Батраков является лучшим игроком первого круга чемпионата России, он много забивает и раздает.

«Может ли он в будущем перейти в «Зенит»? «Зенит» всегда забирает всех лучших, как «Бавария» в Германии. Я не удивлюсь», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше 19-летний Батраков принял участие в 19 встречах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и стал автором восьми ассистов.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.