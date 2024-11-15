Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что спартаковец Манфред Угальде не будет бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ, а также заявил, что «Зенит» еще доберет свои очки.

- Какие впечатления оставил первый круг чемпионата РПЛ? «Зенит» пока на втором месте.

- Думаю, питерцы доберут свои очки. Бывает, что кто-то проваливается либо по ходу сезона, либо в начале. «Зенит» уже имеет колоссальный опыт, хорошую скамейку, думаю, ситуация выровняется.

- «Краснодар» вам больше понравился в первом круге, чем команда Семака?

- Южане давно идут к своей цели и тоже имеют хороший состав, инфраструктуру и уже заслужили чемпионство.

- Как оцениваете выступление «Спартака» и атаку команды в первой части сезона?

- Команду лихорадит. То хорошо играет, то не очень. Я бы отметил Угальде. Он играет активно, помогает команде при обороне, начал забивать. Но общая картина пока не очень радует.

- Угальде сможет побороться за звание лучшего бомбардира с Батраковым и Кордобой?

- Нет. Он забивал таким командам, которые дальше редко будут встречаться.

- А кто станет лучшим бомбардиром по вашим ощущениям?

- Думаю, этого звания заслужит тот, чья команда займет первое место, и это сыграет определяющую роль. Будет не очень хорошо, если голеадором станет человек из команды, которая финиширует в середине таблицы. Было бы правильно, если бы и человек много забил, и его команда победила или хотя бы попала в призовую тройку.

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- За счет чего Алексей Батраков так раскрылся в этом сезоне?

- Конечно, определенный талант есть, но надо посмотреть второй сезон. Соперники уже будут понимать, чего от него ждать.

- Алексеем интересуется «Зенит». Не советовали бы ему уезжать в Питер в ближайшее время?

- Я не хотел бы никому ничего советовать. Пусть сам думает. Но это футбольная жизнь. Для его развития надо играть в мощной команде, где ему будут доверять. Если его кто-то захочет купить, то «Локомотив» просто так не отдаст этого футболиста. Только за большие деньги. А если игрок дорогой, то, как правило, его ставят в состав, потому что купили для этой цели.

- Кто для вас фаворит золотой гонки, и есть ли он вообще?

- «Зенит» и «Краснодар», а потом во втором эшелоне «Локомотив» и «Динамо». Не хотелось бы сбрасывать со счетов и «Спартак» с ЦСКА. Хочу, чтобы они все создали интересный чемпионат.

- Первая шестерка ушла в отрыв. Почему такое явное разделение?

- Наверное, кто-то более ярко и полезно выступил, набирал очки. Но мы видим, что бывают спады. Поэтому кто пройдет дистанцию более ровно, тот меньше очков потеряет.

Елена Григорьевская