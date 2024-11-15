Спартаковец Максименко назвал правило, которое его раздражает

Голкипер «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос, какое правило футбола его раздражает. По словам футболиста, ему не нравится, когда судьи дают доигрывать момент при явном офсайде.

«Мне не нравится, когда офсайд на метра два, но судьи дают доигрывать. Ладно, если там тонко, тогда понимаю. Но зачем с очевидными офсайдами? Это сбивает, потому что ты доигрываешь, пропускаешь и тратишь эмоции», - цитирует Максименко «Чемпионат».

Стоит сказать, что современные трактовки призывают боковых судей не поднимать флажок сразу, даже когда положение «вне игры» достаточно явное. Это нужно для того, чтобы доиграть эпизод и на сто процентов исключить ошибочную фиксацию офсайда.

«Спартак» после первого круга располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.