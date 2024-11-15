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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «Надо доверять своим футболистам, Круговой не хуже Дугласа Сантоса» эксклюзив

15 Ноября 2024 • 14:30 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о натурализации Дугласа Сантоса и выступлении «Динамо» в нынешнем чемпионате РПЛ.

- Нынешний чемпионат РПЛ снова получается довольно интересным. Как его оцените?

- А чем он интересен? Есть шесть команд, которые будут бороться за высокие места, а остальные - просто играют. Не думаю, что есть какая-то серьезная интрига. Все изначально понимали, что эти шесть команд являются явными фаворитами, по сравнению с другими клубами. Поэтому вижу интригу только в том, кто из первой шестерки станет обладателем золотых медалей. Пока интрига сохраняется. Думаю, что оно продержится до конца чемпионата. Ну, или кто-то немного оторвется к последним турам.

- Как оцените шансы на смену чемпиона в этом сезоне?

- В прошлом году кричали, что смена чемпиона произойдет. Но все помнят, как в итоге получилось. Все будет зависеть от претендентов на золото и от того, кто психологически будет готов к победе в первенстве. А саму смену чемпиона, думаю, в последнее время каждый допускает, но золото все время берет одна команда. Весной будет все ясно. Потому что будет очень важна зимняя пауза. Посмотрим, как команды ее преодолеют: какие приобретения сделают и как стартуют во второй части сезона. 

- Считаете, «Зениту» нужны приобретения? Кажется, у питерцев и так сильный состав.

- Если они дали гражданство Дугласу Сантосу, значит, наверняка купят еще какого-то легионера. Думаю, любой клуб нуждается в усилении, каким бы сильным ни был его состав.

- Как отнеслись к натурализации Дугласа Сантоса и как вообще относитесь к этому процессу?

- Нормально отношусь. Если клуб может это делать, то нет проблем. Это помогает где-то искоренить лимит на легионеров. Лучше бы он оставался такими, каким был раньше. Другой вопрос – это мое отношение к тому, чтобы легионеры играли за нашу сборную.

- И какое же оно?

- Отрицательное. Я хочу болеть за своих российских пацанов, которые прошли нашу школу футбола и заслуживают играть в национальной команде. Как мы будем стимулировать молодежь к росту, если станем натурализовывать футболистов из других стран? Если они настолько сильны, то почему не играют за свои родные страны?

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- Думаете, Карпин будет вызывать в сборную Дугласа Сантоса, или его натурализовывали с другой целью?

- А зачем его вызывать сейчас? Мы же нигде не выступаем. Сейчас нужно приглашать молодых парней, которые заявляют о себе. Лучше пусть вызывают тех ребят, кто выступает в молодежке.

- Может Карпину стоит просмотреть Дугласа Сантоса?

- Разве Карпин не знает, как он играет? Когда с России снимут бан, никто не знает. Может быть, Сантосу будет уже за тридцать.

- Вы не верите в его карьеру в сборной России?

- Не верю и не хочу верить. Я россиянин и буду болеть за россиян.

- Но вы согласны, что на этой позиции Сантосу нет конкурентов среди россиян?

- Есть. Просто нужно доверять своим футболистам. А на этой позиции у нас играет много легионеров. Чем Круговой хуже? Или Адамов, если бы играл постоянно. С доверием приходит опыт.

- Как оцените первый круг для «Динамо»?

- Конечно, я большего ожидал. Но в то же время есть еще шансы побороться за что-то. «Динамо» должно быть в тройке по окончанию чемпионата. И чем выше, тем лучше.

- Исходя из чего, вы делаете такие выводы?

- Из состава и инфраструктуры. Состав там стабильный уже не первый год, что тоже немаловажно.

- В нынешнем чемпионате кто-то вас удивил?

- Сильно никто не удивил. На золото претендуют снова несколько клубов. Но можно отменить беспроигрышную серию «Краснодара». Он заслуживает первого места в чемпионате, судя по тому, как выступал.  

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов
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