Бывший главный тренер «Шанхай Шеньшуа» Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сравнил российских и китайских футболистов.

«Мне очень сложно судить, потому что был связан с китайским футболом по меньшей мере 20 лет назад. Поэтому вполне вероятно, там подрос этот уровень. Все ведь знают, что в Китае футбол развивается волнообразно, то приходят большие деньги, то уходят, то начинают покупать звёзд, потом снова сворачивают этот проект. Поэтому у меня нет оценки футбола в Китае на сегодняшний день.

Но я могу сказать, что китайские футболисты талантливые, если говорить чисто о китайцах – это точно! По таланту они не уступают российским игрокам. Другое дело, что понятие китайский профессионал и российский очень сильно разнятся. Мне всегда было сложно, когда китайский футболист поднимается до высокого уровня, допустим, китайской сборной, и тут же теряет профессиональные качества, он уже звезда. Когда я пытался объяснить футболисту, что он должен поддерживать этот уровень, он мне отвечал: «Да вы что? Моих футболок продали уже 50 миллионов». Поэтому китайским футболистам понятие о профессионализме очень трудно внушить, а из-за этого у них мало что получается», - сказал Непомнящий.

Ранее нынешний главный тренер «Шанхая» Леонид Слуцкий заявил, что уровень среднего российского футболиста немного выше китайского.