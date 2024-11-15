Семшов: «Динамо» в чемпионской гонке»

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов поделился комментарием о перспективах «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— «Динамо» в чемпионской гонке и будет до конца сезона бороться за золото. Я думаю, что состав позволяет, и условия позволяют претендовать на первое место, — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Первый круг Российской премьер-лиги «Динамо» завершило на четвертой позиции, сумев набрать 30 очков в 15 сыгранных турах.

В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся на выезде с «Факелом». Игра между командами состоится 24 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по мск.