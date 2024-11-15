«Великий»: Батраков высказался о Дзюбе

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался об Артёме Дзюбе, который покинул клуб по завершению прошлого сезона.

«Было приятно играть с великим для русского футбола игроком, перенять у него опыт, стремление всегда побеждать. Это мне запомнилось больше всего. Он советовал работать и верить в себя – тогда всё получится», - цитирует Батракова «РИА Новости».

В настоящий момент 36-летний Дзюба представляет тольяттинский «Акрон». В восьми матчах за этот клуб опытный форвард записал на свой счёт два гола и три голевых паса на партнёров.

Батраков, в свою очередь, сейчас является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В первом круге полузащитник забил десять голов.