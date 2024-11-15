Тарханов изменил мнение по вызову Дзюбы в сборную России

«Я был среди тех, кто считал, что Дзюба заслужил шанс на рекорд. Думал, пусть забьет Брунею. Но потом понял, что это будет несправедливо по отношению к Кержакову. Он серьезным соперникам забивал», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».