Тарханов изменил мнение по вызову Дзюбы в сборную России

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о возможном возвращении форварда Артёма Дзюбы в национальную сборную России.
«Я был среди тех, кто считал, что Дзюба заслужил шанс на рекорд. Думал, пусть забьет Брунею. Но потом понял, что это будет несправедливо по отношению к Кержакову. Он серьезным соперникам забивал», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что у Дзюбы и Александра Кержакова по 30 забитых мячей в составе сборной России.
В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут две товарищеские встречи – против сборных Брунея и Сирии. Игры пройдут 15 и 19 ноября соответственно.
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