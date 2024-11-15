«Пари НН» расстанется с футболистом - названо имя

Защитник Дмитрий Тихий покинет «Пари НН». Об этом рассказал гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Дмитрий в процессе завершения отношений с «Пари НН», клуб тоже. Он сложно вписывается в видение нового тренера. Принято обоюдовыгодное решение», - передает слова руководителя «Чемпионат».

В первом круге Российской премьер-лиги 32-летний защитник провел всего четыре поединка, в которых получил одну желтую карточку.

После 15 туров чемпионата страны нижегородский коллектив набрал 15 баллов и находится на десятой позиции в турнирной таблице.