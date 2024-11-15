Караваев ответил на вопрос о переходе в «Спартак»

Российский защитник Вячеслав Караваев, выступающий за петербургский «Зенит», ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в столичном «Спартаке».

На ютуб-канале «СБГ Шоу» футболист заявил, что вряд ли когда-то окажется в «народной команде». Напомним, что Вячеслав защищает цвета петербургского коллектива с 2019 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Караваев провел 12 поединков без результативных действий.

По итогам первого круга чемпионата страны «Зенит» набрал 36 баллов и находится на втором месте в турнирной таблице. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет всего одно очко.