Адиев: «Учитывая вклад Дзюбы, его вызов в сборную выглядел бы достойно»

Экс-рулевой сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о потенциальном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в национальную команду России.

«Согласен, что сборная существует не для рекордов. Но учитывая вклад Дзюбы в российский футбол, выглядело бы достойно, если бы его вызвали, чтобы он попытался побить рекорд», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Дзюбе остался всего один гол, чтобы побить рекорд по голам Александра Кержакова. Сейчас у обоих по 30 забитых мячей за сборную страны.

В ноябре команда Валерия Карпина проведет товарищеские игры против Брунея и Сирии.