Тренер сборной России - Дзюбе: «Сборная не для рекордов»

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко отреагировал на желание 36-летнего центрфорварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы вернуться в национальную команду.

«Сборная не для рекордов. Я тоже хочу сыграть за сборную. Матчей 10-20 я бы сыграл - честно, я этого хочу. У Дзюбы есть свое мнение, а у тренерского штаба есть свое», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Дзюба провел в составе сборной России 55 поединков, в которых записал на свой счет 30 забитых мячей и две голевые передачи.

В ноябре национальная команда проведет товарищеские поединки против сборных Брунея и Сирии. Игры пройдут в Краснодаре и Волгограде.