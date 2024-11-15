Максименко оценил нынешнее положение сборной России

Голкипер столичного «Спартака» Александр Максименко высказался о текущем положении сборной России. Из-за дисквалификации национальная команда может проводить исключительно товарищеские встречи.
«Соперники не такие сильные, хотя в марте была Сербия. Но приезжаем в любом случае с радостью. В разговорах между собой даже не затрагиваем тему ехать или нет», - приводятся слова вратаря на страницах «Чемпионата».
В ноябре сборная России проведет две товарищеские встречи – против национальных команд Брунея и Сирии. В последнем поединке подопечные Валерия Карпина на выезде переиграли Вьетнам со счетом 3:0. Напомним, что России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
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