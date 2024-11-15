Батраков: «Не соглашусь, что разрываю РПЛ»

19-летний хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков отреагировал на мнение, что он «разрывает» РПЛ в нынешнем сезоне.

«Насчёт «разрываю» лигу не соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнёров по команде. Они всегда рядом со мной. Наверное, из-за этого что-то получается», - передает слова футболиста «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Алексей провел 14 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами (два – с пенальти) и шестью голевыми передачами.

«Локомотив» набрал 34 балла и занимает третье место в таблице после первого круга Премьер-лиги.