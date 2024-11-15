Голенков ответил, готов ли покинуть «Ростов»

Форвард «Ростова» Егор Голенков в беседе с журналистами поделился мыслями касательно своего будущего.

«Я сейчас после травмы. Для меня самое главное - набирать кондиции и выйти на пик формы. На данном этапе о других командах и речи быть не может. Я счастлив в «Ростове», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 16 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги «жёлто-синие» набрали 17 баллов и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.