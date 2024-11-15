Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голенков ответил, готов ли покинуть «Ростов»

15 Ноября 2024 • 11:41 Комментировать

Форвард «Ростова» Егор Голенков в беседе с журналистами поделился мыслями касательно своего будущего.

«Я сейчас после травмы. Для меня самое главное - набирать кондиции и выйти на пик формы. На данном этапе о других командах и речи быть не может. Я счастлив в «Ростове», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 16 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги «жёлто-синие» набрали 17 баллов и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Егор Голенков
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена 19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха Дзюба назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше, чем Родри и Винисиус Месси выбрал команду до 2026 года «Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в «Манчестер Юнайтед» Роналду: «Если смогу забить 1000 голов – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил» Салах: Все мы уйдём из «Ливерпуля» Стало известно, откуда «Реал» досрочно узнал результат голосования за «Золотой мяч»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР, уступив Синнеру «Спартак» разобрался с «Северсталью» в матче КХЛ Корешков спрогнозировал, сколько раундов будет длиться бой Шары Буллета и Пейджа на турнире UFC в Саудовской Аравии Экс-игрок СКА Рыбин высказался о провальной игре «Амура» в этом сезоне в КХЛ «Один на подлёте, другой на излёте»: Тактаров высказался о предстоящем поединке Буллет — Пейдж Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Ноября
12:29 · Россия. Премьер-лига
Тренер сборной России - Дзюбе: «Сборная не для рекордов»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Максименко оценил нынешнее положение сборной России
12:05 · Россия. Премьер-лига
Батраков: «Не соглашусь, что разрываю РПЛ»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Голенков ответил, готов ли покинуть «Ростов»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Онопко: «У Карпина были предложения не только от «Спартака»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Фигуристка Медведева сыграет за «Динамо» против «Амкала»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Ананко: «Ничего сверхъестественного у «Зенита» нет»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Батраков прокомментировал мнение Глушенкова о сборной России
10:32 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Спартака» Максименко: «Никто не думал об уходе Амарала»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Шаронов: «Спартак» хочет побеждать, но не знает как»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Джанашия: «Локомотив» играет интереснее ЦСКА и «Спартака»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал смешным заявление Дзюбы о сборной России 1
09:16 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Кордоба своей игрой украшает РПЛ»
09:11 · Россия. Премьер-лига
Глушаков ответил на вопрос об интервью Дзюбы
14 Ноября
23:14 · Россия. Премьер-лига
Шаронов: «ЦСКА шагнёт вперёд после зимних сборов»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Игру «Фенербахче» и «Зенита» могут посетить свыше 20 тысяч зрителей, считает эксперт 1
22:13 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: Чемпионские амбиции «Локомотива» зависят от конкурентов
20:54 · Россия. Премьер-лига
Онопко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова» 1
20:51 · Россия. Премьер-лига
«В чём-то прав»: Камоцци оценил резкие слова Дзюбы о «Спартаке»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ростова» высказался о возможном уходе лидеров
20:34 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков рассказал, какие клубы РПЛ его разочаровали
20:24 · Россия. Премьер-лига
Глушаков уверен, что сейчас Промес не затерялся бы в РПЛ
20:16 · Россия. Премьер-лига
Ещенко объяснил, чего не хватает «Спартаку» в борьбе за чемпионство
19:54 · Россия. Премьер-лига
Габулов назвал следующего российского вратаря, который уедет в Европу
19:37 · Россия. Премьер-лига
Аленичев отреагировал на сравнение Батракова с Черенковым
Все новости