Онопко: «У Карпина были предложения не только от «Спартака»

Член тренерского штаба «Ростова» Виктор Онопко высказался насчет возможного ухода из команды наставника Валерия Карпина.
«У него были предложения не только от «Спартака», но и от других команд. В прошлом году были предложения от других российских клубов, не хочу их называть», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что по итогам первого круга Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 17 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Карпина на выезде померяются силами с московским ЦСКА. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» 23 ноября.
Бан пользователя