Фигуристка Медведева сыграет за «Динамо» против «Амкала»

Известная российская фигуристка Евгения Медведева сыграет за московское «Динамо» в товарищеской встрече с медийным клубом «Амкал». Об этом сообщается в официальной фан-группе спортсменки в социальных сетях.

Поединок состоится на домашнем стадионе «бело-голубых» - «ВТБ Арене» - 17 ноября. Начало матча запланировано в 17:00 по московскому времени.

В настоящий момент РПЛ находится на паузе из-за матчей национальной сборной России.

По итогам первого круга чемпионата страны «Динамо» набрало 30 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ команда Марцела Лички проведет против воронежского «Факела» 24 ноября.