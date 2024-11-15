Ананко: «Ничего сверхъестественного у «Зенита» нет»

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«В нынешнем сезоне РПЛ интрига будет сохраняться до конца. Я надеюсь, что чемпион сменится. Ничего сверхъестественного у «Зенита» нет. Всё в руках, ногах и головах футболистов», - передает слова Ананко «Чемпионат».
После первого круга чемпионата России первое место занимает «Краснодар» с 37 баллами. На второй позиции располагается петербургский «Зенит», набравший 36 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». В активе «железнодорожников» 34 балла. Далее следуют столичные «Динамо» и «Спартак».
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