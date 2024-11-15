Ананко: «Ничего сверхъестественного у «Зенита» нет»

«В нынешнем сезоне РПЛ интрига будет сохраняться до конца. Я надеюсь, что чемпион сменится. Ничего сверхъестественного у «Зенита» нет. Всё в руках, ногах и головах футболистов», - передает слова Ананко «Чемпионат».