Батраков прокомментировал мнение Глушенкова о сборной России

19-летний хавбек столичного «Локомотива» Алексей Батраков высказался о словах полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее игрок питерцев заявил, что ему лучше тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за сборную против команд уровня Вьетнама.

«Это его мнение, которое мы тоже должны уважать. Сколько людей, столько и мнений. Для меня вызов в сборную - это большая честь, и я буду ездить, когда будут вызывать», - передает слова футболиста «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в ноябре у сборной России запланированы два товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина встретятся с национальными командами Брунея и Сирии. Игры пройдут 15 и 19 ноября соответственно.