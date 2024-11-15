Вратарь «Спартака» Максименко: «Никто не думал об уходе Амарала»

Страж ворот московского «Спартака» Александр Максименко высказался об отставке Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба.
«После игры с «Акроном» он нам сказал, что решение принято. Поблагодарил всех за работу. Это была и для нас неожиданность. Никто и не думал о его уходе», - приводятся слова голкипера на страницах «Чемпионата».
После 15 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от идущего четвертым «Динамо» на два очка. В рамках 16-го тура РПЛ «красно-белые» на своем поле встретятся со столичным «Локомотивом».
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