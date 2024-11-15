Шаронов: «Спартак» хочет побеждать, но не знает как»

Экс-тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Они играют в смелый футбол. Но клуб в последнее время нестабилен. Именно этого не хватает. «Спартак» хочет выигрывать, но не знает как. Быстро хотят результата, не желают терпеть», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
По итогам первого круга Российской премьер-лиги подопечные Деяна Станковича набрали 28 баллов и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на девять очков. Следующий поединок в чемпионате «Спартак» проведет против «Локомотива» 23 ноября на «Лукойл Арене».
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