Джанашия: «Локомотив» играет интереснее ЦСКА и «Спартака»

Экс-форвард московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне РПЛ.
«Все футболисты «Локомотива» играют очень хорошо. «Локомотив» показывает более интересный футбол, чем «Спартак» и ЦСКА. Не говорю про «Зенит», хотя мы им не проиграли», - передает слова Джанашии «Чемпионат».
После 15 проведенных туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 34 балла и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от идущего первым «Краснодара» на три очка.
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