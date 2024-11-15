Канчельскис назвал смешным заявление Дзюбы о сборной России

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на желание нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы вернуться в ряды национальной команды страны.

«В сборную должны вызываться лучшие футболисты страны. Гнаться за какими-то рекордами - это неправильно, даже смешно», - приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Ранее Дзюба сделал заявление, что хочет вернуться в сборную России для того, чтобы побить рекорд Александра Кержакова. У обоих форвардов по 30 голов.

В ноябре сборная России проведет две товарищеские встречи. Сначала подопечные Валерия Карпина сыграют против команды Брунея, а затем померяются силами с Сирией.