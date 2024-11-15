Сёмин: «Кордоба своей игрой украшает РПЛ»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о центральном форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

«На таких игроков, как Кордоба, болельщики приходят смотреть. Он украшает РПЛ своей игрой. Сперцян тоже. Эдуард играет важную роль в том, что Кордоба настолько результативен», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 37 баллов и лидирует в турнирной таблице. Кордоба поучаствовал в 11 встречах, записав на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи. Его контракт с «быками» рассчитан до середины 2027 года.