Глушаков ответил на вопрос об интервью Дзюбы

Бывший футболист столичного «Спартака» и сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос о нашумевшем интервью центрфорварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Интервью Дзюбы? Я его не смотрел и ничего не слышал. Каждый имеет свою точку зрения и пусть сам отвечает за свои слова», - приводятся слова Глушакова на страницах «РБ Спорта».

Дзюба в начале текущего сезона перешел в «Акрон», подписав трудовое соглашение до лета следующего года. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги нападающий провел семь поединков, записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.

По итогам первого круга чемпионата страны тольяттинская команда с 16 баллами занимает девятое место в турнирной таблице.