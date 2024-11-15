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5 игроков с российским паспортом, которых может приобрести «Спартак»

15 Ноября 2024 • 09:03 Комментировать

После прихода Деяна Станковича на пост главного тренера у «Спартака» резко появилась проблема с недостатком российских футболистов. С некоторыми клуб уже расстался, многие сдали, а молодёжи сербский тренер доверять, к сожалению, не готов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило разобраться, кто из россиян мог бы усилить «красно-белых» в ближайшее время.

Данил Глебов («Ростов», опорный полузащитник, 25 лет)

Капитан «Ростова» уже давно находится на карандаше у «Спартака». Минувшим летом хавбек был очень близок к клубу, но сделку забраковал Томаш Амарал, занимавший на тот момент должность спортивного директора. По мнению португальца, сумма в 10 миллионов евро, которую «Ростов» запросил за Глебова, является слишком большой. Поговаривают, что в «Спартаке» есть люди, которые поддерживают покупку Глебова, к тому же у «красно-белых» сейчас серьёзные проблемы в опорной зоне.

Игр: 19

Голов: 1

Передач: 0 

Трансферная стоимость: 8 млн евро

Давид Волк («Динамо» Махачкала, вратарь, 23 года)

«Спартак» не планирует продлевать трудовой договор с 30-летним Александром Селиховым, который истекает следующим летом. В СМИ уже пошла информация о поисках нового вратаря, так почему бы не рассмотреть Волка, который блестяще ворвался в Российскую премьер-лигу и заслуженно получил вызов в национальную команду.

Игр: 18

Матчей на ноль: 6

Пропущено голов: 16 

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Трансферная стоимость: 800 тысяч евро

Сергей Пиняев («Локомотив», левый вингер, 20 лет)

На левом фланге атаки у «Спартака» есть серьёзные проблемы. На Зиньковского Станкович не рассчитывает, а приобретённый летом Маркиньос ни разу не забил за 17 матчей, сделав всего одну голевую передачу. По слухам, боссы «Спартака» готовы вложить внушительную сумму в 20-летнего таланта, в том числе рассматривается вариант с обменом Зиньковского на Пиняева с доплатой.

Игр: 20

Голов: 6

Передач: 5

Трансферная стоимость: 8 млн евро

Дмитрий Воробьёв («Локомотив», форвард, 26 лет)

Не самый очевидный вариант, но после потери Александра Соболева у «Спартака» нет российского нападающего. На данный момент позиция Манфреда Угальде не обсуждается, но вот на подмену ему есть только нестабильный Шамар Николсон и абсолютно бесполезный Виллиан Жозе. Предстоящей зимой «Спартак» с удовольствием расстался бы с обоими игроками, но покупать дорогостоящего новичка особого смысла нет, ведь тогда придётся посадить разыгравшегося костариканца на скамейку.

Игр: 20

Голов: 5

Передач: 3

Трансферная стоимость: 3 млн евро

Алексей Батраков («Локомотив», атакующий хавбек, 19 лет)

Самый яркий игрок первого круга Российской премьер-лиги, забивший уже десять мячей. Батраков — лучший бомбардир чемпионата, который в настоящий момент способен усилить собой любой коллектив, но заполучить его «Спартаку» будет очень сложно, практически невозможно. Однако нам уже неоднократно доводилось слышать от инсайдеров, что трансферный бюджет «Спартака» безграничен, и что боссы «красно-белых» готовы выложить любую сумму за звёздного новичка. Поговаривают, что «Спартак» может заплатить и 20, и 30 миллионов евро, хотя вряд ли эти деньги будут выделены конкретно на Батракова.

Игр: 23

Голов: 13

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Передач: 9 

Трансферная стоимость: 5 млн евро

Дмитрий Миляев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Дмитрий Воробьёв Сергей Пиняев Данил Глебов Алексей Батраков ещё теги
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