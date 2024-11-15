В главных слухах недели вы узнаете, как Килиан Мбаппе пошёл ва-банк в «Реале», какие планы на ближайшие годы имеет Лионель Месси, и что ждёт Станислава Черчесова после провала в сборной Казахстана. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе пошёл ва-банк

Путь Килиана Мбаппе в «Реале» начался не лучшим образом. От звёздного форварда явно ожидали большего, и президент мадридского клуба Флорентино Перес в одной из недавних бесед с Карло Анчелотти даже якобы заявил, что это не тот Мбаппе, которого он покупал. Босс «Реала» ожидал, что француз сразу станет лидером, но получилось совсем не так.

По слухам, Мбаппе винит в своих проблемах Карло Анчелотти. Француз считает, что итальянский тренер потерял раздевалку и должен быть уволен. За отставку Анчелотти выступает не только Мбаппе, но ещё и Вальверде, Менди, Камавинга и Тчуамени. При этом Винисиус придерживается другой позиции – бразилец продолжает поддерживать нынешнего тренера. В общем, в стане «сливочных» наметился раскол.

«Реал» готов продать Винисиуса при одном условии

Слухи продолжают связывать форварда Винисиуса Жуниора с возможным переездом в Саудовскую Аравию. Есть информация, что богатые саудовцы готовы предложить за бразильца 250 миллионов евро, что стало бы новым мировым рекордом. Правда, сам Винисиус о смене клуба сейчас не думает, да и «Реал» расставаться с одной из своих звёзд не планирует. «Сливочные» будут готовы продать Винисиуса только при одном условии – если нападающий сам об этом попросит.

Месси поделился планами до 2026 года

Действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан ещё на один сезон МЛС. Последние заявления звёздного аргентинца дают понять, что он планирует отработать контракт. Более того, слухи говорят о том, что Месси рассчитывает продлить трудовое соглашение с «Интер Майами». Лео уже задумывается о подготовке к следующему чемпионату мира и хочет поскорее закрыть вопрос с местом работы на 2026 год.

Гвардиола продлит контракт

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до завершения сезона 2024/2025. Поговаривают, что руководители «горожан» продолжают полностью доверять испанскому тренеру даже после четырёх подряд поражений в различных соревнованиях. Есть информация, что боссы «Манчестер Сити» ожидают продления контракта с Гвардиолой уже в ближайшие недели или даже дни.

Черчесову не простят провал в Казахстане

Сборная Казахстана проваливает розыгрыш Лиги наций. Под руководством Станислава Черчесова команда досрочно вылетела в дивизион С, набрав в пяти турах лишь одно очко. Более того, в этих пяти матчах казахстанцы не забили ни единого гола (общая разность мячей – 0:10). Слухи уже говорят о вероятной скорой отставке Черчесова. В Казахстане якобы хотят, чтобы в отборе на чемпионат мира команда выступала уже с другим тренером.

Слухи собирал Александр Тихий.