Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мбаппе пошёл ва-банк, Месси поделился планами до 2026 года, а Черчесову не простят провал в Казахстане – в главных слухах недели рубрика

15 Ноября 2024 • 00:01 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, как Килиан Мбаппе пошёл ва-банк в «Реале», какие планы на ближайшие годы имеет Лионель Месси, и что ждёт Станислава Черчесова после провала в сборной Казахстана. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе пошёл ва-банк

Путь Килиана Мбаппе в «Реале» начался не лучшим образом. От звёздного форварда явно ожидали большего, и президент мадридского клуба Флорентино Перес в одной из недавних бесед с Карло Анчелотти даже якобы заявил, что это не тот Мбаппе, которого он покупал. Босс «Реала» ожидал, что француз сразу станет лидером, но получилось совсем не так.

По слухам, Мбаппе винит в своих проблемах Карло Анчелотти. Француз считает, что итальянский тренер потерял раздевалку и должен быть уволен. За отставку Анчелотти выступает не только Мбаппе, но ещё и Вальверде, Менди, Камавинга и Тчуамени. При этом Винисиус придерживается другой позиции – бразилец продолжает поддерживать нынешнего тренера. В общем, в стане «сливочных» наметился раскол.

«Реал» готов продать Винисиуса при одном условии

Слухи продолжают связывать форварда Винисиуса Жуниора с возможным переездом в Саудовскую Аравию. Есть информация, что богатые саудовцы готовы предложить за бразильца 250 миллионов евро, что стало бы новым мировым рекордом. Правда, сам Винисиус о смене клуба сейчас не думает, да и «Реал» расставаться с одной из своих звёзд не планирует. «Сливочные» будут готовы продать Винисиуса только при одном условии – если нападающий сам об этом попросит.

Месси поделился планами до 2026 года

Действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан ещё на один сезон МЛС. Последние заявления звёздного аргентинца дают понять, что он планирует отработать контракт. Более того, слухи говорят о том, что Месси рассчитывает продлить трудовое соглашение с «Интер Майами». Лео уже задумывается о подготовке к следующему чемпионату мира и хочет поскорее закрыть вопрос с местом работы на 2026 год.

Гвардиола продлит контракт

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до завершения сезона 2024/2025. Поговаривают, что руководители «горожан» продолжают полностью доверять испанскому тренеру даже после четырёх подряд поражений в различных соревнованиях. Есть информация, что боссы «Манчестер Сити» ожидают продления контракта с Гвардиолой уже в ближайшие недели или даже дни.

Черчесову не простят провал в Казахстане

Сборная Казахстана проваливает розыгрыш Лиги наций. Под руководством Станислава Черчесова команда досрочно вылетела в дивизион С, набрав в пяти турах лишь одно очко. Более того, в этих пяти матчах казахстанцы не забили ни единого гола (общая разность мячей – 0:10). Слухи уже говорят о вероятной скорой отставке Черчесова. В Казахстане якобы хотят, чтобы в отборе на чемпионат мира команда выступала уже с другим тренером.

Слухи собирал Александр Тихий.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Флорентино Перес Станислав Черчесов Сборная Казахстана Килиан Мбаппе Главные слухи недели Винисиус Жуниор Интер Майами Саудовская Аравия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха 19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры Дзюба назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше, чем Родри и Винисиус Месси выбрал команду до 2026 года «Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в «Манчестер Юнайтед» Роналду: «Если смогу забить 1000 голов – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил» Стало известно, откуда «Реал» досрочно узнал результат голосования за «Золотой мяч» Салах: Все мы уйдём из «Ливерпуля»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР, уступив Синнеру «Спартак» разобрался с «Северсталью» в матче КХЛ Корешков спрогнозировал, сколько раундов будет длиться бой Шары Буллета и Пейджа на турнире UFC в Саудовской Аравии Экс-игрок СКА Рыбин высказался о провальной игре «Амура» в этом сезоне в КХЛ «Один на подлёте, другой на излёте»: Тактаров высказался о предстоящем поединке Буллет — Пейдж Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
14 Ноября
23:14 · Россия. Премьер-лига
Шаронов: «ЦСКА шагнёт вперёд после зимних сборов»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Игру «Фенербахче» и «Зенита» могут посетить свыше 20 тысяч зрителей, считает эксперт 1
22:13 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: Чемпионские амбиции «Локомотива» зависят от конкурентов
20:54 · Россия. Премьер-лига
Онопко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова» 1
20:51 · Россия. Премьер-лига
«В чём-то прав»: Камоцци оценил резкие слова Дзюбы о «Спартаке»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ростова» высказался о возможном уходе лидеров
20:34 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков рассказал, какие клубы РПЛ его разочаровали
20:24 · Россия. Премьер-лига
Глушаков уверен, что сейчас Промес не затерялся бы в РПЛ
20:16 · Россия. Премьер-лига
Ещенко объяснил, чего не хватает «Спартаку» в борьбе за чемпионство
19:54 · Россия. Премьер-лига
Габулов назвал следующего российского вратаря, который уедет в Европу
19:37 · Россия. Премьер-лига
Аленичев отреагировал на сравнение Батракова с Черенковым
19:33 · Россия. Премьер-лига
Мостовой заявил, что стал бы спортивным директором «Спартака»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Шестое место в РПЛ — это плохо для ЦСКА
19:18 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
19:15 · Россия. Премьер-лига
Ролан Гусев оценил перспективы Кисляка
18:50 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме оценили шансы на отмену Fan ID
18:49 · Россия. Премьер-лига
Юран сравнил чемпионаты России и Португалии
18:40 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Дзюба – пёс вонючий» 3
18:33 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Дзюба задел чувствительные струны, понимаю реакцию «Локомотива» 1
18:29 · Россия. Премьер-лига
Чалов может стать игроком октября в ПАОКе
18:26 · Россия. Премьер-лига
Рожков назвал цель «Рубина» в РПЛ
17:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову
17:48 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров рассказал, как бы отнёсся к возвращению Аленичева в «Спартак»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Кривцов рассказал, при каких условиях проживёт на 30 тысяч рублей
17:37 · Россия. Премьер-лига
Царукян: «ЦСКА — это очень мощный клуб»
Все новости