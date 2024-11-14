Шаронов: «ЦСКА шагнёт вперёд после зимних сборов»

Бывший защитник, а ныне тренер Роман Шаронов предположил, как повлияют на столичный ЦСКА зимние сборы.

«Думаю, после зимних сборов эта команда шагнёт вперёд. На примере матча с «Рубином» мне нравится, как у них строится игра в атаке. Даже больше, чем «Краснодар». Начинают с более низкого блока, стремятся обильнее атаковать. И строят позиционную игру. Интересно, какими они предстанут после сборов», - рассуждает Шаронов для «РБ Спорт».

Напомним, что под руководством серба Марко Николича ЦСКА завершил первый круг РПЛ на шестом месте. Клуб победил в одном из четырёх последних матчей во всех турнирах.