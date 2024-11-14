Игру «Фенербахче» и «Зенита» могут посетить свыше 20 тысяч зрителей, считает эксперт

В пятницу состоится товарищеский матч между стамбульским «Фенербахче» и петербургским «Зенитом». Агент Малик Арутюнов предположил, что игру команд посетят свыше 20 тыс. болельщиков.

«В Турции люди живут футболом и обсуждают матчи на телеканалах, в социальных сетях. Думаю, тысяч 20-25 придёт на стадион. У «Фенербахче» пусть и полурезерв будет, но и известные футболисты сыграть должны, если отдохнуть им не дадут», - делится Арутюнов с Legalbet.

Как добавил агент, могут принять участие Фред, Дженк Тосун, Аллан Сен-Максимен, Родриго Бекао, Мерт Хакан Яндаш.

Место матча – стамбульская арена «Шюкрю Сараджоглу» в районе Кадыкёй, дом «Фенербахче».