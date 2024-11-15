Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о дисквалификации 51-летнего судьи Владислава Безбородова.

- Вы видите, что делают с Безбородовым, как судейский комитет поступает со своими судьями? Я считаю, что это позор. Господин Каманцев говорил, что до середины ноября они разберутся, действительно Безбородов написал ту фразу или нет. Сначала отстранили человека, а потом причину ищут.

Сейчас такие технологии, что за три минуты определяется, кто что действительно написал в Интернете, а что – нет. Уверен, Безбородов не отправлял сообщение, которое ему приписывают. Сейчас любого человека подставить могут – людям по телефону звонят, представляются сотрудниками банков и деньги выманивают.

Насколько я могу логично рассуждать, Безбородов попал под каток. К примеру, Мажич уйдёт в отставку – я не знаю, но допустим – и кто из наших арбитров будет претендовать на его пост? Единственным подходящим кандидатом видится Безбородов. Карасёв тоже сильный арбитр, но у него нет такой харизмы как у руководителя, коей обладает Безбородов.

Команды Премьер-лиги направили большое письмо Дюкову о том, что они против судейского комитета, считают, что судейство в чемпионате России безобразное. А посмотрите, как судят в чемпионатах Италии, Франции, Испании, какие там ошибки допускают судьи. У нас за последние четыре-пять туров я не увидел ни одной судейской ошибки, которая повлияла бы на ход игры или результат матча, – сказал Стипиди.

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