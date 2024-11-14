Игнатьев: Чемпионские амбиции «Локомотива» зависят от конкурентов

Один из известных отечественных тренеров Борис Игнатьев выразил уверенность в том, что «Локомотив» может претендовать на золотые медали по итогам сезона в Премьер-лиге, а также отметил, что в этой борьбе не всё будет зависеть от футболистов Михаила Галактионова.

- Все будет зависеть от того, как сыграют те команды, которые тоже с удовольствием хотят занять первое место. Я имею в виду «Краснодар» и «Зенит», - заявил Игнатьев Betonmobile.

Напомним, что после первого круга национального чемпионата «Локомотив» занимает третье место, уступая два очка питерскому «Зениту» и три - «Краснодару».