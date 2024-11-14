Онопко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко поделился комментарием о возможном уходе Валерия Карпина с должности наставника дончан.

«Валерий Георгиевич продолжает также работать в «Ростове» и в сборной. Не видно, что он хочет уйти», — приводит слова Онопко издание «Спорт-Экспресс».

По итогам 15 сыгранных туров «Ростов» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 17 очков.

Соперником команды Валерия Карпина в следующем туре станет ЦСКА. Выездная игра для «Ростова» состоится 23 ноября. Старт поединка запланирован на 14:15 по московскому времени.